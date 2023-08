Tennis : Gaël Monfils enchaîne à Cincinnati et tentera de battre pour la première fois Novak Djokovic

Les pires H2H de l'ère Open chez les hommes :

Djokovic vs Monfils (18/0)

Nadal vs Gasquet (18/0)

Borg vs Gerulaitis (17/0)

Lendl vs Mayotte (17/0)

Federer vs Ferrer (17/0)

Federer vs Youzhny (17/0)



