Tennis de table : les Français se qualifient pour la finale des Mondiaux, une première depuis 1997

L'équipe de France messieurs s'est qualifiée pour la finale des Championnats du monde de tennis de table, une première depuis 1997, grâce notamment à son jeune prodige Félix Lebrun, en l'emportant 3 à 1 en demie contre Taïwan, samedi à Busan, en Corée du Sud.

À moins de six mois des JO de Paris, les Bleus, composés des frères Félix et Alexis Lebrun et de Simon Gauzy, tenteront de faire mieux que l'équipe emmenée il y a 27 ans par Jean-Philippe Gatien, en finale dimanche face à la Chine, décuple tenante du titre.

Plus d'informations à suivre...