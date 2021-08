Teddy Riner et les premiers médaillés des JO au Trocadéro : "Des moments imprégnés à vie"

Avec 23 médailles, dont six en or, la France se maintient à la septième place du classement général des Jeux Olympiques de Tokyo, juste derrière la Grande-Bretagne. Lundi après-midi, les supporters ont pu célébrer quelques-uns de leurs champions dans la fan zone du Trocadéro : les médaillés olympiques de la première semaine des JO s’y sont rendus, ayant atterri le matin même à l'aéroport de Roissy, les bagages remplis d'or, d'argent et de bronze. Parmi eux : le judoka Teddy Riner, lui-même détenteur du bronze, et de l’or en équipe.

"Ça fait plaisir de voir un public comme ça, de voir autant de monde nous encourager, nous féliciter, partager ce moment de fête", a-t-il commenté au micro d'Europe 1. "J'ai connu pas mal de bons moments comme ça, mais pour ceux qui ne les ont encore jamais connus au cours de leur carrière, ils restent imprégnés à vie."

"Aller chercher une belle moisson de médailles en 2024 !"

"On est tous ensemble, on l'a fait tous ensemble et on l'a ramené tous ensemble", salue-t-il à propos de la médaille d'or décrochée par la France dans l'épreuve mixte par équipe face au Japon. "On a vécu une journée extraordinaire. Des journées comme ça, on a envie d'en vivre tous les jours. C'est une très grosse fierté. Tout le monde repart avec une médaille", relève-t-il. "On est sur notre petit nuage. Le judo français se porte bien et on va préparer tout ce qu'il faut pour aller chercher une belle moisson de médailles en 2024 !"