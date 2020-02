Super Bowl : Donald Trump félicite l'équipe victorieuse, mais se trompe d'Etat

Dans la foulée de la victoire des Kansas City Chiefs, dimanche lors du Super Bowl, Donald Trump a montré quelques lacunes en géographie. Le compte Twitter officiel du chef de l'Etat a félicité l'Etat du Kansas, alors que la ville se situe en fait dans le Missouri. L'erreur a rapidement été corrigée, mais de nombreux internautes et plusieurs médias américains avaient eu le temps d'effectuer une capture d'écran du tweet originel.

>> A LIRE AUSSI - Kansas City remporte le Super Bowl pour la deuxième fois

"Félicitations aux Kansas City Chiefs pour ce beau match, et ce comeback fantastique, sous une immense pression. Vous avez si bien représenté le grand Etat du Kansas et, au final, les Etats-Unis tout entiers. Notre pays est fier de vous", pouvait-on lire dans le tweet du Président.

A la frontière entre deux Etats

Techniquement, Kansas City a été fondée à la jonction des fleuves Kansas et Missouri. La frontière entre les deux Etats se situe au milieu d'une même agglomération, avec administrativement un Kansas City au Kansas et un autre dans le Missouri. Le développement économique de la partie située dans ce dernier ayant été plus important, cette ville a pris le dessus sur sa voisine.

Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux se gaussent de cette erreur.