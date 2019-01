Slalom de Schladming : Noël éliminé, Pinturault 3ème derrière Hirscher après la 1ère manche

Le roi du ski alpin Marcel Hirscher a remporté la première manche du slalom nocturne de la Coupe du monde de Schladming, en Autriche, devant Alexis Pinturault (3ème), tandis que Clément Noël, qui restait sur deux victoires de suite, n'a pas réussi à terminer. Clément Noël, âgé de 21 ans et vainqueur à Wengen et Kitzbühel, visait un triplé que seuls deux athlètes avaient réussi dans l'histoire. Mais il a enfourché dès les premières portes.

L'Autrichien aux 67 victoires en Coupe du monde dont 32 sur la discipline, tenant du titre à Schladming, a lui été étincelant, et compte 99/100e d'avance sur le Suisse Daniel Yule et 1 seconde exactement sur Pinturault avant la seconde manche prévue à 20h45 locales. Après le passage des 30 premiers concurrents, Julien Lizeroux tient une place dans le top 20, ce que Victor Muffat-Jeandet n'est pas parvenu à faire.

"Une course à 0 point, ça fait mal". "Je me sentais plutôt bien au départ et ça avait l'air assez joli à skier. Je ne me suis pas tout à fait adapté à la neige et ça se paie vite (...) Je suis déçu mais ça va passer, je ne suis jamais déçu très longtemps. Quand on commence à enchaîner les bonnes courses, une course à 0 point ça fait mal, surtout à Schladming où j'adore la course. C'est décevant", a réagi Clément Noël, devenu en quelques jours l'un des principaux acteurs du grand cirque blanc.