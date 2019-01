On la sentait venir depuis un petit moment. C'est fait, désormais : Clément Noël a remporté la première victoire de sa carrière en Coupe du monde. C'était dimanche à l'occasion du slalom de Wengen, l'un des hauts lieux du grand crique blanc. Le skieur de Val d'Isère, 21 ans seulement, a devancé deux Autrichiens, Manuel Feller et la légende Marcel Hirscher. Cela faisait cinq ans que plus aucun Français n'avait remporté le moindre slalom de Coupe du monde.

