Serge Blanco est opposé à faire évoluer le Top 14 vers une ligue fermée : "Moi, ça me gêne"

FACE AUX AUDITEURS

Et si le Top 14 devenait une ligue fermée ? La question a été posé à Serge Blanco lors de l'émission "Face aux auditeurs" diffusée samedi 16 novembre à 20h sur Europe 1. Interrogé à propos d'un potentiel changement de format du Top 14, Serge Blanco se montre clair : "Quelle est la valeur sportive quand on joue et que l'on prend aucun risque (la relégation, ndlr) ? Moi ça me gêne."

L'exemple de ligue fermée existe pourtant chez nos voisins d'Outre-Manche. Aujourd'hui, quatre provinces galloises, deux provinces écossaises et quatre provinces irlandaises sont regroupées dans une ligue fermée nommée le "Guinness Pro 14". Ce système est-il envisageable en France dans les prochaines années ? L'ancien joueur au 93 sélections sous le maillot bleu estime que "la France a un potentiel rugby très important. Le tout est de savoir est qu'en cas de ligue fermée, quelle valeur sportif voudrons nous amener à notre sport ?"

Et si vraiment, cette logique de Ligue fermée devait voir le jour en France, Serge Blanco estime que l'aspect géographique doit primer par rapport au sportif : "Ce n'est pas une question de potentiel mais plutôt une question de volonté d'étendre notre sport sur tout le territoire. Face au niveau professionnel, il y a aussi le monde amateur et le monde amateur a aussi envie d'avoir des objectifs. Alors si on commence à dire aux clubs 'toi tu peux monter, toi tu ne peux pas' ça risque d’être compliqué. Est-ce logique de fonctionner comme ça ?", s'interroge-t-il.

Pour autant, le vice-champion du monde 1987 ne se montre pas totalement fermé à quelques changements pour faire évoluer le Top 14 : "Qu'il y ait une diminution du nombre de clubs qui montent et qui descendent ça, c'est différent. Sur ça, je suis complètement d'accord."