Saint-Etienne : Le club porte plainte après un bizutage violent au centre de formation

Au centre de formation de l'AS Saint-Etienne, le bizutage a très mal tourné. La soirée de finale de la coupe de France, qui opposait Paris à Saint-Etienne a tourné au cauchemar pour deux jeunes du centre de formation du club stéphanois. Ils ont été frappé avec un bâton par trois de leurs camarades. Une plainte contre X a été déposée.

Sanctions internes et plainte contre X

Après avoir regardé la défaite de Saint-Etienne face à Paris, les deux adolescents de 15 et 16 ans ont regagné leurs chambres, au centre de formation de L'Etrat, ils ont alors été roués de coups de bâton par trois de leurs aînés. Les jeunes ont attendu plusieurs jours avant de prévenir leurs éducateurs. Ils souffrent de commotions mais leur état n'a pas nécessité de les hospitaliser.

L’#ASSE a été informée de faits inacceptables qui se seraient produits au sein de son centre de formation.



Le club ne peut tolérer des actes inappropriés et contraires aux valeurs inscrites dans son projet sportif d’excellence.



Lire le communiqué complet — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 1, 2020

Le club juge ces actes "inappropriés et contraires aux valeurs du projet sportif". Les réunions de crise se sont multipliées, les sanctions sont tombées : les agresseurs présumés sont mis à pied à titre conservatoire, deux d'entre eux ont reçu une convocation pour un entretien préalable à une sanction. Le club stéphanois a également porté plainte contre X. La brigade de gendarmerie de Saint-Etienne a été saisie et ne information judiciaire a été ouverte pour coups et blessures. L'AS Saint-Etienne se serait bien passé de cette embarrassante affaire, d'autant qu'elle mise beaucoup sur son centre de formation, devenu quatrième meilleur de France.