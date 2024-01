Rugby : mort à 43 ans de l'ancien ouvreur Cédric Rosalen

L'ancien demi d'ouverture Cédric Rosalen, longtemps détenteur du record de points marqués dans un match de Top 14, est décédé à l'âge de 43 ans, ont annoncé mardi ses anciens clubs de Perpignan et Montauban.

Né et formé à Narbonne, il y avait passé la majeure partie de sa carrière, atteignant notamment la finale du Challenge européen en 2001. L'ouvreur audois avait également terminé meilleur réalisateur du Top 14 lors de la saison 2005-2006 et inscrit à lui seul 32 points lors d'un match contre Montauban en 2006 (victoire 37-33).

Un record qui aura tenu près de 15 ans avant d'être battu en 2021 par le demi d'ouverture argentin de Castres Benjamin Urdapilleta (33 points) face à Montpellier.

"Un grand vide dans le monde du rugby français"

"Sa vista au pied était sans égal et il laisse un grand vide dans le monde du rugby français", a réagi sur les réseaux sociaux la Ligue nationale de rugby. Après avoir également porté les couleurs de Perpignan (2007-2008), Montauban (2008-2010) et Carcassonne (2010-2011), Rosalen avait entraîné au niveau amateur les clubs de Gruissan et Corbières XV.