Rugby : l'UBB, champion de l'affluence au public, reçoit Lyon pour la 23e journée du Top 14

Les joueurs de Bordeaux-Bègles affrontent Lyon ce dimanche 23 avril soir et partent à la quête d'une qualification en phase finale du Top 14. Le match se déroulant à domicile, l'UBB aura un avantage de taille sur son adverse : les supporters. En la matière, le club est un champion incontesté. Au micro d'Europe 1, certains fans bordelais ont transmis leur passion pour ce club de rugby, qui a été demi-finaliste du championnat en 2021 et en 2022.

Plus de 28.000 supporters cette année

Pour Michel, amateur de rugby, l'UBB est avant tout un club "familial" qui attire du monde par son ambiance. Ils sont un peu plus de 28.000 cette année en moyenne à apprécier cette atmosphère lors des matches du club à domicile, au stade Chaban-Delmas. Ce qui est une moyenne exceptionnelle et unique sur la planète ovale. "Personne n'a jamais fait ça avant, sur la durée", témoigne son président Laurent Marti.

>> A ECOUTER - Montpellier, un champion du Top 14 au tapis

"On dit souvent plus gros public d'Europe parce qu'on trouve que 'plus gros public du monde' c'est pompeux mais la vérité c'est que c'est au monde". Voilà une analyse qui en dit long sur l'ambiance au stade Chaban-Delmas les soirs de match. Pourtant, il y a encore 15 ans, l'UBB possédait un petit stade. Mais "l'amour du maillot" a rapidement pris le pas pour amener de nombreux supporters. De plus, les prix sont bas ce qui incite encore plus les fans à assister en direct aux rencontres. "On veut que tout le monde puisse venir au stade", précise Laurent Marti.

Bien que l'Union Bordeaux-Bègles ne possède pas de titres majeurs dans son armoire, il possède néanmoins une fidélité sans faille du public.