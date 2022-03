Rugby : les secrets de fabrication du XV de France

C'était il y a moins d'une semaine. Le XV de France remportait le Tournoi des 6 Nations en faisant un Grand Chelem. L'un des grands artisans de cette magnifique épopée s'appelle Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France. Quatre jours après ce sacre, inédit depuis 2010, Europe 1 a rencontré l'homme de 53 ans, tout juste prolongé jusqu'en 2027. Et le moins que l'on puisse, c'est qu'il était encore très ému.

Un staff de 29 personnes

C'est un Fabien Galthié très loquace que nous avons rencontré mercredi, désireux de partager son succès, d'en expliquer les recettes. Il y a bien sûr les hommes sur le terrain, notamment Antoine Dupont, "Toto", comme l'appellent ses camarades, la nouvelle star des Bleus.

Mais il y a aussi l'encadrement : 29 personnes au total. C'est énorme, diront les détracteurs, sauf que ça marche. Dans le staff, on retrouve un entraîneur des avants, des arrières, un responsable de la performance, un médecin, un psychologue, et même un ancien arbitre. Il y aussi un pôle analyse qui exploite les data, les statistiques adverses comme face à l'Angleterre, le match du Grand Chelem : "Je suis certain qu'un de nos secrets de la victoire se situe dans ce pôle analyse. Quand on prend l'Angleterre, on prend tout et après on scanne, on déshabille, on apprend tout. Et après, on livre cette analyse aux joueurs", explique Fabien Galthié.

Fabien Galthié est aussi, toujours à la recherche d'innovations. Pour cela, il va s'envoler très prochainement pour la Guyane ou il avait lancé sa préparation victorieuse du Tournoi avec les légionnaires à Carpiagne. Le sélectionneur réfléchit à un nouveau camp d'entraînement pour préparer la Coupe du Monde - qui aura lieu en France en 2023 - cette fois dans la jungle guyanaise, aux côtés de la Légion étrangère.