Rugby : Top 14 et Champions Cup, «le staff a décidé de jouer les deux tableaux», déclare le président de La Rochelle

Le Stade Rochelais ne fait pas dans les choses à moitié. Vainqueurs des Saracens, actuels premiers du championnat anglais, ce week-end en quarts de finale de Champions Cup, les hommes de Ronan O'Gara sont une nouvelle fois dans le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne de rugby. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), Vincent Merling, le président de La Rochelle s'est montré ambitieux et entend jouer sur les deux tableaux jusqu'à la fin de la saison : le championnat de Top 14 et la Champions Cup.

"Le staff et les joueurs ont décidé de jouer sur les deux tableaux. Ils ont la responsabilité de ce double objectif à titre personnel", a-t-il déclaré au micro de Lionel Rosso. Un an après sa victoire historique, et surprise face aux Irlandais du Leinster, en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Vincent Merling espère rééditer cet exploit. Pour le président rochelais, "jouer les deux tableaux c'est quelque chose de très compliqué. Il faut l'effectif pour mais on a bon espoir et on joue pour ça." La Rochelle recevra (à Bordeaux), un autre club anglais en demi-finale de Champions Cup. Ils affronteront Exeter le 30 avril prochain.

"Que du bonheur"

En demi-finale, les joueurs de Ronan O'Gara poursuivront donc leur triptyque anglais dans un duel entre le tenant du titre et le lauréat de l'épreuve tronquée de 2020, moins glamour sur le papier que le énième combat des chefs entre le Leinster et Toulouse, opposés à Dublin comme l'an dernier au pareil stade.

En Top 14, La Rochelle, actuelle deuxième derrière son rival le Stade Toulousain, espère décrocher une des deux places qualificatives pour les demi-finale des phases finale. Un espoir de doublé qui n'est pas surprenant pour Nicolas Dupin de Beyssat, présent dans Europe 1 Sport : "C'est chouette pour ce club de La Rochelle qui est construit pierre par pierre et scientifiquement. Et c'est un succès à chaque étape." Et les Rochelais pourront compter sur leurs supporters : "Tout ce qui nous arrive depuis huit, neuf ans, c'est que du bonheur. C'est toujours une ambiance de folie dans le stade, c'est merveilleux pour nos joueurs. Se sentir soutenus comme ils le sont c'est beaucoup de bonheur", s'est réjouit Vincent Merling.