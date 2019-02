Rugby : le club de Carcassonne va être sponsorisé sur un match par… Jacquie et Michel

Le match de l'Union sportive Carcassonne (USC) contre le Biarritz olympique du 1er mars aura un sponsor un peu particulier : le site de vidéos pornographiques Jacquie et Michel. Et cela a suscité un grand intérêt puisque la vente de billets a explosé, selon France 3 Occitanie.

Une manière d'attirer les spectateurs. L'USC cherchait à "faire le buzz" pour attirer des spectateurs c'est pourquoi elle a sollicité le site pour parrainer ce match. "Il n'y aura rien de nature à choquer qui que ce soit !", assure Christine Menardeau-Planchenault, directrice générale de l'US Carcassonne auprès de L'Indépendant. En 2015, la plateforme de vidéos amateurs avait déjà conclu un accord de sponsoring avec la réserve du club de Villiers-devant-Orval, en Belgique.

Des "happenings" prévus. Le club compte plutôt mettre en avant les T-shirts et la bière produits par cette entreprise un peu particulière, installée dans le Sud de la France et qui pèse désormais 25 millions d'euros grâce à ses diverses activités. Néanmoins, dans son communiqué Jacquie et Michel annonce la venue d'une "délégation" et prévoit de ponctuer la rencontre de "happenings".

Déjà un succès. Ce programme semble déjà séduire puisque les ventes de billets ont déjà commencé pour le 1er mars alors que le match précédent ne s'est pas encore joué. Le club espère même jouer à guichets fermés pour la première fois de la saison. Et les ventes de tables d'après-match se vendent également très bien, selon France 3.