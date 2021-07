Rugby : la France gagne en Australie pour la première fois depuis 31 ans

Succès historique de la France en Australie ! Les Bleus, avec une équipe diminuée par les absences de nombreux cadres, ont réussi la performance de battre les Wallabies (28-26) sur leur sol pour la première fois depuis 1990, mardi à Melbourne. Passés tout près de l'exploit mercredi dernier à Brisbane, les hommes de Fabien Galthié avaient commis une regrettable bourde en toute fin de partie, offrant une occasion aux Australiens de renverser la situation et de gagner ce premier test (23-21).

Cette fois, ils n'ont pas failli, s'imposant grâce un essai opportuniste de l'ailier Damian Penaud et la justesse devant les perches de l'arrière Melvyn Jaminet (8/8), un joueur qui évoluait en deuxième division cette saison ! Ils joueront une "belle" samedi à Brisbane face aux doubles champions du monde (1991, 1999) qui peinent cruellement à retrouver leur lustre d'antan.

Le sans faute de Jaminet

Devant les spectateurs de l'AAMI Park, les Français ont encore fait la course en tête. La régularité de métronome devant les poteaux de Jaminet (4/4 en première période), et l'essai de Penaud, contre le cours du jeu, leur ont permis de mener de dix points (16-6). L'ailier Marika Koroibete, l'un des Wallabies les plus en vue avec ses courses tranchantes, s'est vu refuser un essai, après recours à la vidéo, pour un en-avant de son partenaire Tom Wright. Mais les Australiens, plus structurés dans leur jeu que la semaine passée, sont parvenus à réduire le score juste avant la pause (16-13), grâce à une belle construction de droite à gauche concrétisée par leur demi de mêlée Jake Gordon.

Les hommes de Dave Rennie ont recollé au score dès le retour des vestiaires grâce à la botte de Lolesio. Mais les Bleus, plus disciplinés que la semaine passée, ont pris l'ascendant offensivement et dans le combat, poussant les Wallabies dans le fond du terrain. Jaminet, encore lui, a permis aux Français de prendre neuf longueurs d'avance (25-16) à moins de vingt minutes de la sirène. Mais le capitaine australien Michael Hooper a sonné la révolte en apportant un deuxième essai aux siens à moins de dix minutes du terme. Puis Lolesio a permis à son équipe de prendre pour la première fois l'avantage grâce à une pénalité (26-28). Une ultime pénalité de Jaminet, impliqué dans la défaite française la semaine passée, a délivré les Bleus.

Le XV de France ne s'était plus imposé en Australie depuis le 30 juin 1990 et une victoire 28-19.