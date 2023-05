Rugby : la Fédération lance son processus électoral, un nouveau président nommé incessamment sous peu

Les quelque 1.900 clubs français sont appelés à voter à partir de mercredi pour désigner douze membres du comité directeur de la Fédération française de rugby (FFR), un scrutin préalable à l'élection d'un nouveau président le 12 juin. Qui succèdera à Alexandre Martinez, nommé président par intérim après la démission de Bernard Laporte le 27 janvier ? Florian Grill, le leader de l'opposition, ou Patrick Buisson, en charge du rugby amateur à la FFR, tous deux officiellement candidats ? Serge Blanco, ex-élu d'opposition qui s'est éloigné de Grill, espère pour l'heure réintégrer le comité directeur mais n'a pas fermé la porte à une éventuelle candidature à la présidence.

Vote électronique

Le siège est vacant depuis le départ en cours de deuxième mandat de Bernard Laporte, après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis pour avoir noué un "pacte de corruption" avec l'homme d'affaires et président du club de Montpellier Mohed Altrad. Une condamnation pour laquelle il a fait appel. L'opposition à Laporte au sein du comité directeur de la Fédération, incarnée par le président de la Ligue d'Ile-de-France, avait alors démissionné en bloc. Un président par intérim, le trésorier de la FFR Alexandre Martinez, avait ensuite été nommé pour gérer les affaires courantes.

Après deux jours de scrutin via un vote électronique, les noms des douze élus manquants au comité directeur, qui compte quarante membres, seront connus vendredi soir. Puis, le 12 juin, ce sera l'élection proprement dite du président de la Fédération, pour laquelle se sont déjà déclarés candidats Buisson et Grill, et dont le résultat sera proclamé le 14 juin. "Nous devons mettre de côté nos différences. Je me présente pour nous rassembler derrière le XV de France car c'est ensemble que nous gagnerons: la division n'a pas de place dans notre Fédération, surtout à quelques mois de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre)" organisée en France, a expliqué dans un entretien à l'AFP Patrick Buisson, ancien joueur à Vienne (Isère), éducateur puis dirigeant à Uzès (Gard).

"Relancer le rugby de base"

Face à lui, Florian Grill a expliqué à l'AFP qu'il entendait "relancer le rugby par la base (…) en réinvestissant sur les ligues, les comités départementaux et les clubs, et en réinvestissant massivement dans le scolaire qui a été abandonné". Il a également confirmé son intention, s'il était élu président, de confier à Patrick Buisson le soin d'achever l'organisation du Mondial-2023 car "il serait irresponsable de changer une équipe à trois mois de l'évènement".

L'ex-international Serge Blanco (93 sélections entre 1980 et 1991) représente un autre courant, "la voix des clubs", tout comme l'ancien sélectionneur des Bleus (1995-1999) Jean-Claude Skrela, qui de son côté n'est pas intéressé par une candidature à la présidence.