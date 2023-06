Rugby : Grenoble, qui jouait une place pour le Top 14, rétrogradé en Nationale pour «raisons financières»

Le club de Grenoble, finaliste de Pro D2 et vaincu en match d'accession face à Perpignan (33-19) le week-end dernier, est rétrogradé en Nationale "pour raisons financières", a annoncé mardi soir la Ligue nationale de rugby. "À la suite de l'audition le 11 mai 2023 du FC Grenoble Rugby et après analyse des pièces des dossiers, des rapports d'instructions et des arguments présentés par le club, la formation 'Régulation' du Conseil de discipline du rugby français" a rétrogradé en Nationale (3e div.) le club isérois, affirme la LNR dans un communiqué.

"Incohérence du budget"

Cette décision résulte "de la situation nette retraitée négative prévisionnelle au 30 juin 2023 et du niveau des incertitudes budgétaires 2023/2024 non couvertes" par le club, précise encore la Ligue. Grenoble, qui dispose d'un délai de 7 jours pour faire appel, a également été sanctionné d'un retrait de 6 points "au classement du championnat dans lequel (il) évoluera au cours de la saison 2023/2024 en application de l'article 3.1.2 'incohérence et/ou invraisemblance du budget (initial et/ou actualisé)'".

Le club isérois, qui avait quitté l'élite il y a quatre ans, a terminé la saison régulière à la deuxième place derrière Oyonnax, promu en Top 14 la saison prochaine après avoir remporté la finale de Pro D2 (14-3) face à ses voisins alpins.