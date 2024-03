Rugby à VII : la «Dupontmania» fait son effet au Tournoi de Los Angeles

Ce dimanche, l'équipe de France de rugby à VII s'est qualifiée pour la demi-finale du tournoi de Los Angeles après sa victoire convaincante face aux États-Unis (14-0). Antoine Dupont, récemment arrivé dans la discipline, a même signé un bel essai devant de nombreux supporters tricolores, même à 9.000 km de la France. En cause, une "Dupontmania" qui n'a pas de frontière.

"Antoine, on t'aime"

Dans ce stade très coloré de Los Angeles, l'ambiance est survoltée. Des Fidjiens en chemise à fleurs côtoient des cow-boys américains et un Samoa en tutu. Mais les supporters des Bleus ont aussi débarqué en force pour soutenir leur équipe et son joueur vedette. Bruni, passionné de rugby, maillot bleu et béret solidement vissé sur la tête, se réjouit de l'arrivée de Dupont dans cette discipline.

"C'est super de voir un joueur comme ça qui est humble, qui continue d'apprendre, qui se remet en question tous les jours. Donc ça fait plaisir et puis ça donne un petit coup de phare sur le rugby à VII", explique-t-il.

Lou, 10 ans, brandit lune pancarte avec les mots : Antoine, on t'aime. "Je pense qu'il est hyper fort et j'aimerais bien avoir ses chaussettes", confie le jeune garçon. Les Américains, eux, ont découvert Antoine Dupont en se faisant éliminer par la France en quart de finale. Mais ils restent beaux joueurs. "C'est de la rigolade intensive, c'est génial."