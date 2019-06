Roland-Garros : Serena Williams battue dès le 3e tour

Serena Williams, en quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem, a été éliminée dès le troisième tour de Roland-Garros par une autre Américaine, Sofia Kenin (35e), en deux sets 6-2, 7-5 samedi.

Il s'agit de l'élimination la plus précoce en Grand Chelem de la cadette des soeurs Williams depuis Wimbledon 2014 (3e tour). Sa saison 2019 a été jusque-là hachée par des soucis physiques à répétition, au genou principalement. Entre son quart de finale à l'Open d'Australie en janvier et Roland-Garros, Serena n'avait plus gagné que trois matches, chacun suivi par un abandon ou un forfait.

Elle n'a plus remporté le moindre trophée depuis son retour de grossesse

À 37 ans passés, la championne américaine voit s'évanouir une fois de plus son rêve d'égaler le record absolu de trophées en Grand Chelem établi par l'Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970. Revenue de maternité en mars 2018, elle a trébuché deux fois sur la dernière marche, à Wimbledon (contre Kerber) puis à l'US Open (contre Osaka), l'année dernière. Puis elle a craqué en quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier. Depuis son retour de grossesse, l'ex-n°1 mondiale aujourd'hui 10e n'a plus remporté le moindre trophée.

Pour la première fois en huitièmes de finale en Grand Chelem à 20 ans, Kenin y défiera l'Australienne Ashleigh Barty, N.8 mondiale, victorieuse quelques minutes plus tôt de l'Allemande Andrea Petkovic (6-3, 6-1).