Roland-Garros : Roger Federer invité exceptionnel de la matinale dimanche

Roger Federer fait son grand retour au tournoi de Roland-Garros, qui commence ce dimanche et dont Europe 1 est la radio officielle. Le joueur Suisse, qui n'a plus foulé la terre battue parisienne accorde une interview exclusive à Bernard Poirette dimanche matin à 8h15.

Vainqueur du tournoi en 2009, Roger Federer est, à 37 ans, une légende et figure incontournable du tennis. Numéro 1 mondial le plus constant de l’histoire, recordman du nombre de victoires (20) dans les tournois du Grand Chelems, il n’avait plus foulé la terre battue de Roland-Garros depuis l'édition 2015. Il sera opposé au premier tour à l’Italien Lorenzo Sonego et pourrait retrouver Rafael Nadal, son rival historique, en demi-finales.