Roland-Garros avec du public ? Le président de la FFT est confiant

Dans quelles conditions se déroulera le tournoi de Roland-Garros en printemps (17 mai-6 juin) ? Depuis qu’il a entendu que les festivals de l’été pourront se tenir avec 5.000 personnes assises, selon les annonces faites jeudi par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, Gilles Moretton, le président de la Fédération Française de Tennis (FFT) fraîchement élu, garde espoir pour l’organisation du tournoi du Grand Chelem.

"Assurer une jauge raisonnable"

"On a trois stades en extérieur qui font 15.000, 10.000 et 5.000. On proposera tout ce qu’on peut proposer, mais on peut être confiant car on a un stade qui est vaste et sur le plan sanitaire, on devrait pouvoir assurer une jauge raisonnable", a déclaré Gilles Moretton, invité d’Europe 1 vendredi matin.

Pour la FFT, l’organisation de Roland-Garros est cruciale, car le tournoi parisien représente 80% des recettes de la Fédération. L’an dernier, Roland-Garros s’était exceptionnellement déroulé à l’automne et la jauge de 1.000 spectateurs par match avait été autorisée.