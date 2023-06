EXCLUSIF - Les confidences de Yannick Noah après la finale de Roland-Garros

Une arrivée triomphale. Ce dimanche 11 juin, Yannick Noah a remis la Coupe des Mousquetaires, le trophée de vainqueur de Roland-Garros, à Novak Djokovic après la victoire du Serbe en finale contre Casper Ruud (7-6, 6-3, 7-5). 40 ans après son sacre sur l’ocre parisien, l’ancien tennisman français a été mis à l’honneur durant la quinzaine. Lors de la finale, il a été acclamé par la foule présente sur le court Philippe-Chatrier. "Arriver là au milieu de cette énergie, avec Novak qui vient de gagner son 23e Grand Chelem, ça m’a fait quelque chose. C’est un court qui compte pour moi", a déclaré Yannick Noah au micro d’Europe 1.

"C’est une histoire qui est en train de se raconter"

Le chanteur de Saga Africa a fait part de son admiration devant la nouvelle performance historique du Serbe. "Voir que c’est le troisième Roland-Garros de Novak alors que ce n’est pas sa meilleure surface, c’est assez impressionnant. Le sentiment en tout cas que j'ai, c'est qu'il y a une marge et qu'il va en gagner d'autres. C’est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée", a déclaré le vainqueur de Roland-Garros 1983.

"On a tous grandi ici"

Ce dernier avait d’ailleurs l’impression de se sentir de trop sur le podium, au moment de remettre le trophée à Novak Djokovic : "Me retrouver là, je me suis juste senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, je sais que c’était de l'amour, de l'amitié, de la famille d'ici. Nous, on a tous grandi ici. On a rêvé de Roland et à travers ce moment, ce témoignage qu'ils ont voulu partager avec moi, c'était toute la fédération, tous ceux qui ont été sur les photos et ceux qui ne sont pas sur les photos aussi", a conclu celui qui vit désormais au Cameroun.