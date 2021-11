Rendez-vous demain dès 20h pour une soirée spéciale Ligue des champions

Les auditeurs d’Europe 1 pourront suivre l'affiche exceptionnelle Manchester City / PSG mercredi 24 novembre, jusqu’à 23h30, en compagnie de Lionel Rosso et des experts qui l'entourent.

En direct de l’Etihad Stadium, le Paris-Saint-Germain de Messi, Mbappé et Neymar se mesurera à Manchester City pour la cinquième journée de Ligue des Champions. Après une victoire samedi face à Nantes, le PSG dispose de toutes ses forces pour affronter l’équipe mancunienne. La victoire est impérative pour les Parisiens en vue de la première place du groupe et de la qualification pour les 8e de finale.

Avant-match et debrief de 20h à 23h30 sur Europe 1 :

Vincent Guérin, international français de 1993 à 1996 et joueur du PSG de 1992 à 1998 avec lequel il fut vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996, sera l’invité exceptionnel d’Europe 1 Sport mercredi soir.

Dès 21h, coup d’envoi du match Manchester City-PSG en direct de l’Etihad Stadium, avec les commentaires de Cyrille de la Morinerie et Cédric Chasseur.

Lionel Rosso sera accompagné des anciens joueurs du PSG Laurent Fournier et Jimmy Algerino, ainsi que du consultant Guy Roux. Ensemble, ils débattront et analyseront la rencontre à la mi-temps et dès le coup de sifflet final. Un match évènement à suivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.