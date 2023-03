Rencontre avec le pape, match contre des prêtres... Le programme du Variétés club de France à Rome

Le Variétés club de France bientôt à Rome pour un match de gala. Cette formation, constituée d'anciens footballeurs professionnels, se rendra en pèlerinage dans la ville éternelle du 21 au 23 mars prochains. Avant d'affronter Fratelli Tutti, une équipe composée de 18 prêtres et séminaristes, au Stadio Dei Marmi le mercredi 22 mars à 16h30, le Variétés club de France sera d'abord reçu par le pape François dans la matinée. Ce pèlerinage a été initié par monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence.

Dans 9 jours, le @VarietesCF s'envolera pour Rome pour un pèlerinage qui conduira une centaine de personnes a rencontré le Pape François.

⚽️ Se déroulera également un match contre , équipe composée de 18 prêtres et séminaristes.

Le groupe du VCF pic.twitter.com/IpZvkuUYeb — Variétés C.F. (@VarietesCF) March 12, 2023

La délégation de 100 personnes sera emmenée par Karl Olive, maire de Poissy et nouveau président du Variétés Club de France depuis novembre dernier, et Jacques Vendroux, manager général de l'équipe et journaliste à Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport.

Des prêtres face à des champions du monde

Pour cette rencontre de bienfaisance, plusieurs joueurs du Variétés club de France seront têtes d'affiche. En effet, deux champions du monde 1998 vont fouler la pelouse du Stadio Dei Marmi : Christian Karembeu et Robert Pirès. Mais ces deux noms ne seront pas les seuls à attirer l'attention. Arsène Wenger, légende du club londonien d'Arsenal ou encore Jean-Michel Larqué, joueur mythique de l'AS Saint-Étienne dans les années 70, feront l'honneur d'être présents. Par ailleurs, Wilfrid Mbappé, père du numéro 10 de l'équipe de France Kylian Mbappé, sera lui aussi de la partie. Cette rencontre sera arbitrée par Patrick Lhermitte.

Créé en 1971, l'association a disputé 2.432 matches au cours desquels 5,6 millions d'euros ont été récoltés puis reversés à des œuvres caritatives. En octobre 2021, le président Emmanuel Macron lui-même avait revêti le maillot bleu ciel du Variétés Club de France face à une équipe de soignants au profit de la Fondation des hôpitaux.