EDITO

"L’arbre qui cache la forêt. Ca pourrait être le surnom de l’équipe de France championne du monde. Ca brille, mais ça aveugle surtout. Parce que derrière, c’est le désert dans le foot français. La soirée d’hier en Ligue Europa en est une illustration frappante. Rennes était déjà éliminé et s’offre encore une défaite pour couronner le tout, battu 3-1 par le Celtic Glasgow. Et St Etienne a concédé un horrible match nul 0 à 0 contre la Gantoise, pour rejoindre les rangs des éliminés sans gloire. Après les défaites de Lyon et de Lille la veille en Ligue des Champions, ça en dit long sur le niveau du foot français.

Comme on n’a pas envie de voir ce qui ne va pas, on se retranche derrière les Bleus et derrière le PSG. Regardez notre foot comme il est beau. Bah non, il est moche. Le Paris St Germain est en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, Lyon a encore une petite chance d’y parvenir. Et les autres sont tous éliminés de toute compétition européenne. Il est temps de regarder la réalité en face et d’arrêter de se raconter des histoires de champions du monde, non ? Le foot français est devenu un nain européen. Je ne vous parle même pas des championnats d’Espagne ou d’Angleterre, on est à des années lumières de ces mastodontes. Mais l’Italie et l’Allemagne ont aussi creusé l’écart avec nous. Aujourd’hui, on est plutôt au niveau du championnat roumain.

Pourtant, le foot français est riche avec les droits télé qui ont explosé

Oui, la Ligue 1 est un milliardaire qui fait pitié. Un oxymore à elle toute seule. Les droits télé du championnat ont explosé. Pour la période 2020 2024, plus d’un milliard d’euros. 400 millions de plus que pour la période précédente. Les clubs vont devenir très riches. Si on prend l’exemple de St Etienne, les Verts touchaient 40 millions d’euros par an jusque là. A partir de l’an prochain, ce sera 66 millions. Et c’est pareil pour tous les autres.

Paradoxalement, moi, ça ne m’incite pas du tout à l’optimisme. Il y a un tel fossé entre ces chiffres astronomiques et la pauvreté de ce qu’on voit sur le terrain, qu’à un moment la bulle va exploser. Avec le spectacle proposé, les diffuseurs vont forcément revoir leurs propositions à la baisse dans 4 ans. Et comment leur en vouloir ? Chacun en veut pour son argent, et là on est loin du compte. On sait que le PSG sera champion avant que la saison commence, et derrière, c’est la débandade. Toute l’année, les clubs cherchent à se qualifier pour les coupes d’Europe, et quand elles arrivent, ils ne les jouent pas. Parce que ce qu’on a vu hier soir, j’ai du mal à appeler ça jouer au foot.

Il y a un célèbre ouvrage de géographie qui s’appelle « Paris et le désert français ». J’ai bien peur que cette expression s’applique aussi au football."