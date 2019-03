Real Madrid - Zidane : "C'est un plus gros défi, c'est une deuxième fois"

Tout sourire, en chemise blanche et en jeans, Zinédine Zidane s'est confié sur son choix de revenir, à la surprise générale, sur le banc du Real Madrid. Neuf mois après sa démission au sommet de sa gloire, Zizou est de retour en tant qu'entraîneur des Merengue pour "un plus gros défi". "C'est un plus gros défi, bien, sûr, c'est une deuxième fois. On vient de me demander : 'est-ce que tu ne prends pas un risque ?' Mais si on regardait ça, je ne serais pas revenu. Il n'y a pas que le fait de revenir, je suis animé par autre chose, c'est un deuxième projet pour moi, pour le club. Je vais relever le défi, parce que j'en ai envie profondément, j'ai envie d'entraîner à nouveau", a déclaré le coach français, lundi soir au cours d'une conférence de presse au stade Santiago-Bernabeu.

"J'ai envie de recommencer à entraîner". Zidane, triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real (2016, 2017, 2018), a expliqué être "heureux de revenir à la maison", après moins d'un an d'inactivité. "C'est une journée spéciale pour tout le monde, je suis très heureux et c'est le plus important, heureux de revenir à la maison. Je veux retourner au travail et ramener ce club là où il mérite d'être", a assuré le champion du monde 98. "J'ai quitté le club parce que j'en avais besoin, l'effectif avait besoin d'un changement après avoir tout gagné, et pas seulement avec moi. Je suis là parce que le président (Florentino Pérez) m'a appelé et comme j'aime beaucoup ce président et ce club, me voilà. C'est le plus important, après neuf mois, j'ai envie de recommencer à entraîner."

"Il faut accepter le changement". Le Real, éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d'Espagne, vit une saison cauchemardesque, et pointe très loin du FC Barcelone en Liga (3e avec 12 pts de retard). "Il faut accepter le changement", a estimé Zidane, qui aura pour mission de bien finir la saison avant de préparer un nouveau cycle cet été. "Nous verrons (les possibles changements) à partir de demain (mardi). (...) Des renforts ? Non, là maintenant non, je ne pense pas du tout à ça. Je pense simplement aux 11 matches qui nous restent (en Liga). Après, le reste, on aura le temps de voir. C'est sûr que ces 11 matches sont aussi importants pour préparer la prochaine saison."