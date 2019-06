Ramasseuses de balles, porte-drapeaux... à la rencontre des autres actrices de la Coupe du monde féminine

REPORTAGE

Ce vendredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, les petites joueuses de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt porteront les drapeaux de la France et ramasseront les ballons pendant tout le match. Alors forcément, à quelques heures du coup d'envoi, la pression se fait ressentir pour ces fans de foot. Jihane Bergaoui les a rencontrées pour Europe 1.

"Promouvoir le football féminin, c'est important"

Si les actrices principales de cette Coupe du monde seront évidemment les joueuses, d'autres jeunes filles auront un rôle prépondérant dans le bon déroulement des rencontres. Les joueuses de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt seront les ramasseuses de balles et les porte-drapeaux, ce vendredi soir, pour le match d'ouverture.

Romane, l'une des quatorze ramasseuses de balles sélectionnées pour l'occasion, nous raconte son rôle. "En fait, c'est assez dur", nous explique la jeune fille, car "on doit penser à pleins de trucs en même temps, alors que l'action va durer cinq ou six secondes, le temps de rattraper le ballon. Il faudra être bien concentrées tout le match". Mais Romane sait le privilège qu'elle a d'être au bord de la pelouse pour cette rencontre entre la France et la Corée du Sud. "On sera aux premières loges, c'est trop bien !"

Aux premières loges ce vendredi soir, il y aura aussi Juliette, Lou et Léa. À 12 ans, ces trois joueuses de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt seront quant à elles porte-drapeaux sur la pelouse du Parc des Princes. "C'est unique, je ferai ça une fois dans ma vie, donc je vais en profiter", s'exclame Juliette. De son côté, Lou se sent "fière pour [son] pays. Promouvoir le football féminin, c'est important". Léa espère quant à elle croiser quelques stars de l'équipe de France féminine. "J'espère rencontrer des joueuses de la France parce que j'en ai des favorites, comme Wendie Renard et Griedge Mbock. C'est hyper important pour montrer que les filles ne sont pas mises à l'écart. On a de la chance, et c'est vraiment incroyable", nous dit-elle. Espérons que la fête soit belle.