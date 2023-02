Qui est Lucas Niang, le premier Français de l'histoire à remporter un Super Bowl ?

Le Super Bowl 2023 a tenu toutes ses promesses en trouvant son dénouement dans les derniers instants du match grâce à une pénalité de Harrison Butker. Un coup de pied synonyme de victoire pour les Kansas City Chiefs face aux Eagles de Philadelphie, permettant à la franchise de remporter son troisième Super Bowl de l'histoire, et au Français Lucas Niang de glaner son premier titre. Il devient par la même occasion le premier Tricolore à remporter un Super Bowl. Sur la pelouse du State Farm Stadium à Glendale dans l'Arizona, le coéquipier de Patrick Mahomes a aussi été le premier Français à disputer une finale du championnat de NFL.

Une pensée pour @Kbniang8 qui remporte ce #SuperBowl avec le drapeau français sur son casque ! https://t.co/4XecISWcG8 — NFL France (@NFLFrance) February 13, 2023

Détenteur du numéro 67, Lucas Niang évolue au poste de "plaqueur offensif" dans sa franchise des Chiefs de Kansas City en National Football League (NFL), dans laquelle il est arrivé lors de la draft 2020. 96e choix de ce mercato du football américain, le Français débute sept des neuf premiers matchs de la saison 2021 mais se blesse à l'épaule avant de subir une blessure aux côtes. Malgré plusieurs autres blessures, il finit par trouver sa place au sein du collectif. S’il n’est pas un titulaire indiscutable chez les Chiefs, Lucas Niang a disputé quelques minutes depuis son arrivée et tente de se faire un nom et une place.

Parents francophones

Même s'il a la nationalité française, Lucas Niang n’a jamais vécu dans l’Hexagone. Le joueur de NFL est né à New York et possède la nationalité française de par son père. Sa mère est quant à elle Ivoirienne. Francophones, ses parents lui ont ainsi appris langue française. Il a vécu en Suisse entre 4 et 6 ans, mais est vite reparti de l'autre côté de l'Atlantique qu'il n'a plus jamais quitté.

Avant de se passionner pour le football américain, Lucas Niang a joué au basket et au tennis durant sa jeunesse. Mais c'est finalement vers le ballon ovale que le Français se dirige et réalise son cursus aux Etats-Unis en faisant ses gammes dans le championnat universitaire à la Texas Christian University avant, ainsi, d’être drafté en 2020 par les Chiefs de Kansas City.

Âgé de 24 ans, le colosse mesurant 1m98 pour 154 kg a de beaux jours devant lui. Très attaché à ses racines et à la France, il a porté le drapeau de la France sur son casque lors du Super Bowl et entend encore mettre en avant ses origines lors des prochains grands événements.