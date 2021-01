PSG : "Pochettino a envie de réussir quelque chose de grand", estime Luis Fernandez

INTERVIEW

Il y a près de 20 ans, Luis Fernandez, alors entraîneur du Paris Saint-Germain, faisait de l'Argentin Mauricio Pochettino son capitaine dans le club de la capitale. Samedi dernier, ce dernier a débarqué à son tour sur le banc du PSG pour remplacer Thomas Tuchel. Et à en croire Luis Fernandez, qui a "toujours gardé contact" avec son ancien joueur, Mauricio Pochettino nourrit de grandes ambitions au PSG. "C'est un club avec lequel il a envie de réussir quelque chose de grand", assure l'ancien international français mercredi sur Europe 1.

"Il a toujours été attaché à ce club"

Luis Fernandez raconte avoir échangé au téléphone avec Mauricio Pochettino pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. "Ce qu'il me disait du Paris Saint-Germain, c'est qu'il a toujours été attaché à ce club. Il a toujours aimé ce club. Il a toujours apprécié ce passage qu'il a eu à l'époque, lorsque j'ai eu l'occasion de l'avoir sous mes ordres", rapporte-t-il. "On a gardé de bonnes relations lui et moi."

Pour Luis Fernandez, avoir été capitaine du PSG "donne une motivation particulière" au nouveau coach parisien. "Il est motivé. Il en avait envie, il avait ce club en tête", affirme-t-il. L'entraîneur argentin a déjà un beau parcours. Après l'Espagne où il dirigeait l'Espanyol de Barcelone, puis Southampton et Tottenham outre-Manche, "il n'a pas réfléchi longtemps" pour rejoindre le PSG "lorsque l'occasion s'est présentée". "Il sait très bien que c'est un club avec énormément de potentiel, de qualité, pour réussir quelque chose de grand".

"Les résultats seront importants"

En revanche, l'ancien entraîneur du PSG estime qu'"on attendra un peu" avant de considérer l'Argentin comme l'homme de la situation. Dans un premier temps, "on va essayer tout simplement de l'accueillir, d'être content", dit-il. "Les résultats seront importants. À lui de mettre en place, de faire le plus simple possible et d'être le plus efficace dans sa nouvelle fonction". En tout cas, l'attente est grande du côté des supporters parisiens qui espèrent bien voir leur club franchir enfin un cap en décrochant la Ligue des champions.

"Mauricio récupère un groupe où il a dû, pour sa première ou deuxième séance d'entraînement, intégrer des jeunes du centre de formation, car la plupart [des joueurs] étaient blessés. Voilà, maintenant à lui de les récupérer le plus rapidement possible pour amener son équipe à aller chercher cette Ligue des champions cette année", conclut Luis Fernandez.