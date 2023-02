PSG : l'euphorie des supporters lors d'un entraînement ouvert au public au Parc des Princes

Le Parc des Princes a vibré ce vendredi après-midi. Pas de match au programme mais un entraînement du Paris Saint-Germain ouvert au public, pour la première fois depuis 11 ans. Près de 33.000 spectateurs ont pris place dans les gradins pour voir les joueurs parisiens répéter leurs gammes avant d'aller défier l'Olympique de Marseille dimanche soir au stade Vélodrome.

À la sortie du stade, les fans parisiens ont confié à Europe 1 leur joie d'avoir pu assister à un tel évènement. "L'ambiance était incroyable. Le virage Auteuil était incroyable, ils ont mis l'ambiance du début à la fin", développe ce supporter, euphorique après avoir vu de près les stars parisiennes, tout en regrettant un absent de marque. "On a vu Mbappé, il est venu et dès le début, il était là. Il a acclamé tout le monde comme d'habitude. On a vu aussi Marquinhos mais Neymar, malheureusement, était blessé donc il n'était pas là. C'est dommage".

Un rapprochement entre les stars et leurs supporters

"C'est cool. On sent que le club commence à se rapprocher de ses supporters, ça fait plaisir", ajoute cet autre fan. Il faut dire que la relation entre les fans parisiens et les joueurs du PSG est faite de tumultes depuis plusieurs mois. Parfois irréguliers sous la tunique parisienne, le Brésilien Neymar et l'Argentin Lionel Messi ont par moments été chahutés par le public du parc des princes, en dépit de leur statut de stars internationales.

Mais ce vendredi, l'heure n'était pas au règlement de compte entre les deux parties. "On a vraiment bien apprécié. Il y avait de l'ambiance, le CUP (Collectif Ultras Paris) a mis de l'ambiance et c'était presque comme un match officiel", témoigne auprès d'Europe 1 ce supporter.

Deux semaines après la défaite du PSG sur la pelouse de l'OM en Coupe de France (2-1), il était primordial d'apporter aux joueurs le soutien nécessaire à 48 heures de la revanche, prévue dimanche soir, en Ligue 1 cette fois-ci. "J'ai surtout hâte qu'ils soient prêts mentalement pour le match de dimanche. Car c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour les motiver", conclut ce fan.