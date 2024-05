PSG : Kylian Mbappé absent du groupe parisien pour affronter Metz

Kylian Mbappé est absent du groupe du Paris SG pour affronter Metz lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, et ne jouera donc pas un dernier match de championnat avant de partir cet été. L'entraîneur Luis Enrique a aussi choisi de se passer d'autres cadres de l'équipe comme l'habituel capitaine Marquinhos, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma.

>> LIRE AUSSI - Adieux de Kylian Mbappé au PSG : rancœur du club contre reconnaissance des supporters

L'entraîneur avait fait le même choix avec Mbappé et Dembélé pour se déplacer à Nice mercredi (victoire 2-1), mais le PSG avait indiqué que les deux hommes étaient gênés physiquement, ce qui n'a pas été le cas lors du point médical diffusé samedi.

Le PSG déjà champion

Quant à Donnarumma, il pourrait être remplacé dans les buts par Keylor Navas, pour une forme de jubilé avant le départ de l'ancien du Real Madrid cet été. "Ce sera un mélange" entre joueurs cadres et habituels remplaçants, avait indiqué Luis Enrique samedi, soucieux de préparer la finale de Coupe de France contre Lyon samedi prochain tout en préservant physiquement ses meilleurs joueurs pour un match sans enjeu.

En effet, le PSG est déjà sacré champion et a reçu le trophée dimanche dernier au Parc des Princes.