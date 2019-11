Pour Michel Platini, la VAR est "une belle merde"

Opposant de toujours à l'assistance vidéo à l'arbitrage dans le football, Michel Platini a qualifié la VAR de "belle merde" dimanche soir à la télévision italienne. "Il faudrait une demi-heure pour expliquer pourquoi ça ne règle pas les problèmes. Ça les déplace. Je suis contre la VAR. Je pense que c'est une belle merde et que malheureusement, on ne reviendra pas en arrière", a déclaré Platini, invité de l'émission "Che tempo che fa" sur la Rai.

L'ancien numéro 10 de l'équipe de France s'est toujours dit défavorable à la VAR et ne voulait pas en entendre parler lorsqu'il était président de l'UEFA. La confédération européenne, désormais présidée par le Slovène Aleksander Ceferin, n'a d'ailleurs introduit le dispositif que cette année en Ligue des Champions, sa compétition phare.

"A 64 ans, j'ai la possibilité de faire une dernière aventure"

Alors que sa suspension "de toute activité liée au football" est terminée depuis début octobre, Platini a par ailleurs estimé qu'il pouvait encore jouer un rôle dans le football. "A 64 ans, j'ai la possibilité de faire une dernière aventure. Mais je ne peux pas me tromper et je dois bien y réfléchir", a-t-il dit.

Ancien milieu d'exception de l'équipe de France, Platini est devenu président de l'UEFA en 2007 et s'apprêtait à succéder au Suisse Sepp Blatter à la tête de la Fifa, quand une affaire de gros sous a précipité sa chute. Le double demi-finaliste de la Coupe du monde (1982 et 1986) a été suspendu quatre ans pour avoir perçu un paiement sans contrat écrit et tardif de deux millions de francs suisses de la part de Blatter.