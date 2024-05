Pascal Praud et vous - Affrontements entre des supporters parisiens et lyonnais : «Il faut être malade pour faire ça», estime un auditeur

De violents affrontements entre des supporters parisiens et lyonnais ont eu lieu samedi soir sur un péage de l'A1, avant la finale de la Coupe de France. Un nouvel acte de violence en marge d'un match de football qui pose la question des déplacements des groupes de supporters. Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", Raphaël, amateur de foot, estime que les personnes impliquées dans ces affrontements sont "des malades". "Quand je vois ça, je me dis que ces gens là ne sont pas des supporters, ce sont des gens qui sont débiles et malades, moi quand je croise des supporters d'autres équipes, je n'ai pas envie de les tabasser", déclare l'auditeur sur Europe 1.

Cette saison de Ligue 1 a été émaillée par des incidents durant les déplacements de supporters. Pour endiguer définitivement cette violence, Raphaël propose une solution. "À un moment, il faut prendre ses responsabilités. On fiche ces gens et on leur interdit les déplacements et les stades à vie !", conclue le chauffeur-livreur.