«On a le potentiel pour y croire» : Sergio Parisse vise le doublé Challenge Cup/Top 14 avec Toulon avant sa retraite

Jusqu'où pourra aller Sergio Parisse ? À bientôt 40 ans, le troisième ligne italien joue la dernière saison de sa carrière. Le rugbyman espère finir en beauté et vise le doublé Challenge Cup et Top 14. "On a le potentiel pour y croire. Ce groupe mérite beaucoup. On espère aller jusqu'au bout, tout est encore possible", a déclaré Sergio Parisse en exclusivité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

Depuis quelques semaines, le RC Toulon revient très fort malgré la défaite de ce week-end à Castres (31-18). Avant cette défaite, les Varois n'avaient enregistré qu'une seule défaite en 11 matches, que ce soit en Challenge Cup ou en Top 14. "Les résultats sont plutôt positifs. On a fait de bonnes prestations, on est dans la bagarre en Top 14 et pour nous cette semaine c'est particulier car on reçoit Benetton en demi-finale de Challenge Cup dimanche", a confirmé Sergio Parisse au micro de Lionel Rosso. En championnat, les Toulonnais sont actuellement cinquième du classement à trois journées de la fin de la saison régulière, une place synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Retraite avec Toulon ou avec l'Italie ?

Décision prise, Sergio Parisse arrêtera donc à la fin de la saison sa carrière de rugbyman. "La décision est déjà prise depuis longtemps même si ça fait un peu peur d'arrêter après 22 ans comme joueur", a confirmé le principal intéressé dans Europe 1 Sport. Mais reste à savoir quand sera la fin de saison pour le troisième ligne : la fin de la saison du championnat de France ou… la fin de la Coupe du monde de rugby en France qui aura lieu en septembre prochain ?

"J'ai un rendez-vous avec l'équipe d'Italie début mai et si l'entraîneur estime que je peux encore apporter au groupe je serai ravi" de finir ma carrière durant le Mondial. S'il est retenu avec la sélection italienne, Sergio Parisse disputera ainsi sa sixième Coupe du monde de rugby, un record dans le rugby. Une performance qui serait plus que méritée pour Mathieu Blin, présent sur le plateau d'Europe 1 Sport, qui estime que l'ancien joueur du Stade Français "a ce leadership et ce charisme dans les groupes" qui justifierait sa présence dans le groupe italien.

Une fin carrière pré-dessinée mais qui n'éloignera pas Sergio Parisse des terrains de rugby. Le troisième ligne toulonnais a d'ores et déjà annoncé qu'il rejoindra le staff varois aux côtés de Pierre Mignoni la saison prochaine.