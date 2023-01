Obsèques de Pelé : pourquoi les anciens champions du monde brésiliens ont boycotté la cérémonie ?

La veillée funèbre pour rendre un dernier hommage à la légende du football Pelé s'est achevée mardi. Des centaines de milliers de personnes sont venus dire au revoir au "Roi", décédé d'un cancer à l'âge de 82 ans et dont la dépouille va reposer dans le plus haut cimetière vertical du monde, à Santos. Une cérémonie entachée par l'absence de la majorité des champions du monde 1994 et 2002.

"Sur les 46 joueurs champions du monde en 1994 et/ou 2002, il n'y en a qu'un qui était présent aux funérailles de Pelé, c'était Mauro Silva qui est aussi vice-président de la Fédération Pauliste de football", a détaillé le correspondant Éric Frosio dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

"Climat glacial"

En réalité, ces absences ne relevaient en aucun cas du hasard. "Le climat entre Pelé et les joueurs de la Seleçao était glacial parce que Pelé avait été critique envers l'équipe de l'époque", a expliqué Éric Frosio. Et pour cause, le "Roi" avait à l'époque (en 2022) annoncé que le Brésil n'irait pas au-delà des quarts de finale… manque de chance ils ont été champions du monde.

"Après la victoire finale (celle de 2002), Pelé, qui n'avait pas été invité par la Fifa, était quand même présent près du podium et après la remise du trophée les joueurs lui avaient serré la main en détournant le regard et Scolari (l'entraîneur du Brésil à l'époque) l'aurait même insulté", a rajouté le correspondant dans Europe 1 Sport. Des tensions qui visiblement perdureraient encore aujourd'hui en témoigne ces nombreuses absences aux obsèques de la légende du football.

Des excuses plus ou moins recevables

Les Brésiliens n'ont, de leur côté, pas apprécié ces absences. Ricardo Kaká, Neymar da Silva Santos Júnior et Ronaldo Nazario ont été les plus critiqués. Certains se sont justifiés comme Cafu qui a expliqué être pris par le travail ou encore Rivaldo qui a avancé l'excuse de la distance qui le sépare de Santos, lieu des obsèques, étant donné que ce dernier habite à Orlando.

Neymar aussi a été l'objet de vives critiques. L'attaquant du PSG, star de Santos et de l'équipe nationale brésilienne, ne s'est pas rendu au Brésil car il n'aurait pas été libéré par le club de la capitale. Cependant, sa présence dans une samba à Paris aux premières heures du matin a suscité la controverse. Le père de la star s'est tout de même rendu à la Vila pour le représenter.

Quoiqu'il en soit la polémique autour de ces absences risque de rester au cœur des discussions ces prochains jours au Brésil.