NFL : le Français Junior Aho sélectionné dans l'effectif des Vikings du Minnesota

Le Français Junior Aho va rejoindre l'effectif des Vikings du Minnesota qui préparent la saison 2023-24, première étape d'une éventuelle carrière dans la Ligue nationale de football américain, a annoncé jeudi la NFL. "Nous sommes ravis de voir Junior rejoindre les Vikings, après des années d'engagement et de développement de son talent à tous les niveaux du jeu, tant en France qu'aux États-Unis", a déclaré Will Bryce, en charge du programme de développement international de la NFL, cité dans un communiqué.

"Junior est un athlète doué au caractère fantastique, qui a travaillé dur pour réaliser son rêve d'intégrer une équipe NFL", a-t-il poursuivi. Originaire de Nice, Aho (24 ans) a notamment joué en équipe de France des moins de 19 ans avant de partir aux États-Unis, d'abord à l'Institut militaire du Nouveau-Mexique de Roswell, puis à l'université méthodiste du Sud (SMU) de Dallas, qui évolue en division 1, le meilleur niveau universitaire américain.

Préparation de la saison 2023-2024

En janvier 2023, celui qui évolue en défense a rejoint, après des tests réalisés à Londres dans le stade de Tottenham, le programme international de la NFL, créé en 2017 pour repérer les meilleurs joueurs de football américain hors d'Amérique du Nord et pour leur permettre de tenter leur chance en NFL. Après dix semaines d'entraînement à l'IMG Academy de Bradenton (Floride) en début d'année aux côtés d'Aho, sept autres joueurs dits "internationaux", six Nigérians et un Australien, vont rejoindre des équipes de la Ligue.

Ces huit joueurs sont assurés d'effectuer toute la préparation de la saison 2023-24 avec leur équipe respective qui rassemble 90 joueurs au début, mais rien ne les assure de faire partie des 53 joueurs retenus par chaque équipe pour la saison et jouent en NFL dès cette année ou même à l'avenir. Ils pourront toutefois, a précisé la NFL, intégrer l'équipe d'entraînement ("practice squad") dont dispose toute franchise NFL qui peut ainsi puiser en cours de saison dans ce réservoir de joueurs.

Depuis le début du programme international, 37 joueurs dits "internationaux" ont rejoint des équipes NFL, treize figurent actuellement dans les effectifs élargis d'équipes NFL et seulement quatre dans la liste dite "active". Si plusieurs joueurs français ont été sous contrat avec des équipes NFL, un seul a véritablement percé dans le saint des saints, Richard Tardits, qui fut secondeur ("linebacker") des Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 1990 à 1992.