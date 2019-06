NBA : le Français Rudy Gobert sacré défenseur de l'année pour la deuxième fois

Le pivot français d'Utah Rudy Gobert a reçu pour la deuxième année consécutive le trophée de meilleur défenseur du Championnat NBA, lundi près de Los Angeles, en Californie.

Gobert, 26 ans, était en concurrence avec l'ailier grec de Milwaukee Giannis Antetokoumpo et l'ailier américain d'Oklahoma City Paul George. Gobert a livré en 2018-19 d'un point de vue statistique la meilleure saison régulière de sa carrière NBA débutée en 2013 avec des moyennes de 15,9 points et 12,9 rebonds par match. Sa saison a toutefois pris fin dès le 1er tour des play-offs après l'élimination d'Utah (4-1) par Houston. Autre déception pour l'international français, sa non-sélection pour le All Star Game, le match qui oppose chaque année mi-février les meilleurs joueurs de NBA.

"C'est grâce à mes coéqupiers que je reçois ce trophée"

Contrairement à 2018 où il avait revêtu un costume rose écarlate, Gobert a fait preuve cette fois de sobriété vestimentaire. Son discours a également été très sobre. "C'est grâce à mes coéqupiers que je reçois ce trophée, je le dis souvent, je ne suis rien sans eux (...) c'est incroyable", a-t-il déclaré, visiblement ému. Il a remercié également en français sa mère, présente dans la salle. Gobert est le neuvième joueur à remporter le trophée de meilleur défenseur deux années de suite. Le record est de trois trophées de suite par Dwight Howard, alors joueur d'Orlando, en 2009, 2010 et 2011. Un autre Français a remporté ce trophée, Joakim Noah, en 2014 alors qu'il portait le maillot des Chicago Bulls.