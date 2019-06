NBA : Kevin Durant ne prolonge pas chez les Warriors et devient agent libre

Coup de tonnerre en NBA. Kevin Durant, ailier star des Golden State Warriors, a décliné une option de 31,5 millions de dollars (28 millions d'euros) pour la saison prochaine et deviendra un agent libre sans restriction de la NBA dès le 30 juin, a rapporté ESPN mercredi.

Il envisage même de rater toute la saison

L'ancien joueur d'Oklahoma, qui a inscrit en moyenne 26,0 points par match cette saison avec les Warriors pour 6,4 rebonds, 5,9 passes décisives et 1,1 tir bloqué, pourra donc s'engager avec la franchise de son choix. Victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du match n°5 des finales NBA 2019 contre Toronto, le MVP des finales 2017 et 2018 sera toutefois éloigné des parquets pendant de longs mois.

Durant envisage même de rater la saison 2019-20 pour se remettre de cette lourde blessure et retrouver son meilleur niveau la saison suivante. Une perspective qui pourrait effrayer certains prétendants à l'un des plus grands talents de la NBA libre sur le marché.

Les Knicks pourraient être intéressés

Le joueur de 30 ans avait manqué neuf matchs des play-offs suite à une blessure au mollet droit avant son bref retour pour les finales. Durant risque d'avoir plusieurs offres dès le 30 juin et le début de la période de "Free Agency". Le double champion NBA est notamment suivi par les New York Knicks, qui cherchent un joueur phare pour relancer leur équipe. L'agent de Durant est actuellement à New- York, prêt à recevoir des offres.

Kevin Durant ne devrait pas être la seule attraction de cette "Free Agency 2019". Kyrie Irving (Boston), Kawhi Leonard (Toronto) et Klay Thompson (Golden State) sont également susceptibles de changer d'équipe cet été. Le coéquipier de Kevin Durant sera, lui aussi, absent une grande partie de la saison prochaine suite à sa déchirure du ligament du genou gauche contractée lors du match n°6 des finales NBA contre Toronto.