NBA : Golden State corrige OKC, Portland tremble

Golden State a assuré sa qualification pour les play-offs 2019 en NBA, en surclassant Oklahoma City 110 à 88 samedi, tandis que Portland, battu à San Antonio (108-103), tremble pour son prolifique arrière C.J. McCollum, sorti sur blessure à un genou.

Denver à une victoire des play-offs. Les Warriors ont signé leur 47ème victoire de la saison et, selon le règlement, ils devanceraient l'actuel 9ème, Sacramento (33 v-35 d), même s'ils perdaient leurs 14 derniers matchs de saison régulière. La franchise d'Oakland participera aux play-offs pour la septième saison consécutive, soit la plus longue série de son histoire.

Le dauphin de Golden State, Denver, a été bousculé par Indiana, mais s'est imposé 102 à 100 malgré l'exclusion en fin de match de son meilleur marqueur Nikola Jokic. Paul Millsap a marqué le panier de la victoire à sept secondes de la sirène et les Nuggets ne sont plus qu'à une victoire d'une première qualification en play-offs depuis 2013.

Boston 5ème de la conférence Est. A l'Est, Boston a compté jusqu'à 25 points d'avance face à Atlanta, mais a laissé les Hawks revenir dans la rencontre. Les Celtic se sont finalement imposés 129 à 120 grâce à leur meneur Kyrie Irving qui a frôlé un second "triple double" (trois catégories de statistiques) consécutif avec ses 30 points, onze rebonds et neuf passes décisives.

Boston reste 5ème de la conférence Est (43 v-27 d), mais revient sur les talons de Philadelphie (44 v-25 d) et d'Indiana (44 v-26 d).