Mondiaux de biathlon : Peiffer remporte l'Individuel, Fourcade seulement 39e

Martin Fourcade a vécu un calvaire mercredi en terminant 39e de l'Individuel des Mondiaux de biathlon remporté à Ostersund, en Suède, par l'Allemand Arnd Peiffer.

Fourcade obtient le pire résultat de sa carrière aux Mondiaux. Peiffer, plutôt spécialiste du sprint dont il détient le titre olympique depuis 2018, a effectué la course parfaite (20/20 au tir) pour devancer sous de fortes rafales de vent et une neige abondante le Bulgare Vladimir Iliev et le Norvégien Tarjei Boe, décrochant ainsi à 31 ans sa 2e médaille d'or mondiale individuelle après celle de 2011 en sprint.

La journée a été en revanche très compliquée pour Martin Fourcade. Le Français, qui espérait se relancer dans cet exercice après des débuts décevants dans ces Mondiaux, a été plombé par son tir (4 fautes) et surtout une prestation sur les skis catastrophique. Avec une 39e position, il obtient le pire résultat de sa carrière aux Mondiaux.