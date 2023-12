Mondial de handball : en demi-finale, les Bleues affrontent des Suédoises en quête de revanche

Les Bleues face à toute la Scandinavie. C'est le scénario atypique que nous réservent les demi-finales des championnats du monde féminin, qui se déroule en Norvège. D'un côté, la France, championne olympique en titre et de l'autre, le Danemark, la Norvège et la Suède. C'est face à cette dernière que les joueuses supervisées par Olivier Krumbholz devront l'emporter pour accéder à la finale de la compétition. Un adversaire compliqué, mais surtout revanchard, puisque les Jaune et Bleu s'étaient inclinées contre les Tricolores en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo, il y a deux ans.

"La Suède en a marre de perdre contre la France"

Après une large victoire contre la République Tchèque (33-22) au tour précédent, la France devra rester sur ses gardes face à une vaillante équipe suédoise. "Il y a cette motivation en elle, ça reste une très bonne équipe, comme toujours, avec de très bonnes joueuses", juge Siraba Dembélé-Pavlović, vice-championne olympique avec l'équipe de France et consultante pour beIN Sports. "C'est une équipe qui joue très fort en défense donc je pense que cela va être un match serré jusqu'à la fin." Avant de souligner : "La Suède en a marre de perdre contre la France".

La joie collective des BLEUES après la victoire face à la République Tchèque ! ⚡ #BleuetFierpic.twitter.com/1OZrIanWRg — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 13, 2023

Seules contre le nord de l'Europe, les Françaises ne devraient toutefois pas être impressionnées par les Suédoises. Depuis le début de la compétition, la France compte sept victoires en autant de rencontres, de quoi espérer une belle histoire. "Elles sont dans une grosse dynamique, mais on sait que c'est une équipe qui est très forte individuellement, des grosses qualités à tous les postes, que ce soit sur les ailes, à l'intérieur ou dans les buts", détaille Cira Aram Lô, ancienne internationale franco-sénégalaise. "On les attendait là et on espère qu'elles vont aller encore plus loin."

En cas de victoire contre la Suède, la France affrontera l'équipe victorieuse du duel entre le Danemark et la Norvège. Cette dernière, soutenue par son public bouillant, apparaît comme favorite.