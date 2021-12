Mondial de handball féminin : les Bleues échouent en finale face à la Norvège (29-22)

Les handballeuses norvégiennes sont devenues championnes du monde en battant la France, 29 à 22, en finale dimanche à Granollers (Espagne). Les Scandinaves ont eu jusqu'à six buts de retard (16-10) en première période mais ont renversé les championnes olympiques de Tokyo au retour des vestiaires. Les Françaises avaient la possibilité de réaliser un doublé international en l'espace de quatre mois et demi, mais elles devront retenter leur chance une autre fois pour imiter les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008), qui avaient doublé l'or olympique avec l'or européen.

Plusieurs erreurs ont permis à la Norvège de revenir dans cette finale

Les regrets seront éternels parce que les Bleues ont eu la balle pour mener de sept buts en fin de première période, alors qu'elles étaient en train de prendre un ascendant sur leurs adversaires. Mais plusieurs erreurs ont permis à la Norvège de reprendre espoir avant de rentrer au vestiaire (16-12 pour la France).

Et après la pause, Henny Reistad s'est réveillée pour permettre aux médaillées de bronze de Tokyo d'inverser la tendance et étouffer des Françaises à court de forces après un tournoi épuisant (neuf matches en 18 jours). La Norvège et la France dominent la scène internationale depuis 2016, avec trois titres pour chacune des deux nations: Mondial-2017, Euro-2018 et JO-2021 pour la France, Euro-2016, Euro-2020 et Mondial-2021 pour les Norvégiennes. Les joueuses de Thorir Hergeirsson replacent la Norvège sur le sommet lors d'un Mondial, alors qu'elles n'avaient plus remporté le titre planétaire depuis 2015.