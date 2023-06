Mondial de basket : Victor Wembanyama annonce qu'il ne participera pas à la compétition avec l'équipe de France

Une nouvelle qui risque d'être difficile à entendre pour les fans de l'équipe de France de basket. Victor Wembanyama a annoncé, ce lundi 26 juin, dans les colonnes de L'Équipe, qu'il ne participera pas à la prochaine édition de la Coupe du monde qui se tiendra du 25 août au 10 septembre en Indonésie et aux Philippines. "Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire", a expliqué le jeune homme de 19 ans.

L'ancien joueur des Metropolitans 92 devrait donc jouer la Summer League avec sa nouvelle franchise, même si son nouveau coach, Gregg Popovich, se montre prudent à ce sujet. "On est en train d’en discuter. Il va y participer, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. On doit décider ensemble, mais il sera présent à un moment donné. Malgré toutes les attentes, il s’agit de ne pas brûler les étapes, et ce, à tous les niveaux", a déclaré le coach mythique des Spurs de San Antonio.