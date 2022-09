Mondial de basket : lourde défaite pour les Bleues contre les Canadiennes (59-45)

Au lendemain de sa probante victoire en ouverture contre l'Australie (70-57), l'équipe de France féminine de basket s'est pris les pieds dans le tapis lors de son deuxième match au Mondial, lourdement battue par le Canada vendredi à Sydney (59-45). Les Bleues, en panne d'adresse (31% de réussite au tir, 3/19 à trois points) manquent ainsi une belle occasion de se rapprocher des quarts de finale avant d'affronter le Mali dimanche (6h30 françaises).

Le Canada en tête du groupe B

Dans le groupe B, elles laissent les Canadiennes prendre les devants (deux victoires) et se retrouvent au coude à coude (un succès) avec la Serbie, le Japon et l'Australie si elle bat le Mali dans la soirée, si la logique sportive est respectée.

Après avoir connu un énorme trou d'air entre la fin de première période et le début de la seconde (0-17, de 17-20 à 17-37), elles s'inclinent avec un écart important qui annule la différence de points favorable acquise après le succès face aux Australiennes. En cas d'égalité à plus de deux équipes, celles-ci seront départagées par la différence de points générale.

Comment expliquer cette lourde défaite ?

Est-ce la fatigue ? Le contraste par rapport à la veille, avec des tribunes cette fois quasiment vides ? Les joueuses de Jean-Aimé Toupane n'ont en tout cas été que l'ombre de l'équipe qui a fait tomber l'hôte australien. Pas tant en défense, où elles ont maintenu la même agressivité mais sont tombées sur une équipe plus adroite, surtout à partir du deuxième quart-temps, qu'en attaque.

Elles ont ainsi connu un énorme déchet au tir, qu'elles ne sont pas parvenues à rattraper en prenant des rebonds offensifs (19 prises canadiennes), et ont perdu trop de ballons (14). Au plan individuel, Gabby Williams a moins rayonné que face aux Opals (13 pts contre 23) et a été trop peu épaulée: aucune autre joueuse n'a passé la barre des dix unités (sept points chacune pour Alexia Chartereau et Marine Fauthoux).