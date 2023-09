Mondial de basket 2023 : première finale pour l'Allemagne, vainqueur des Etats-Unis

L'Allemagne s'est qualifiée pour la première finale d'un Mondial de son histoire après avoir éliminé vendredi à Manille les Etats-Unis (113-111), champions olympiques en titre qui ont failli dans leur opération reconquête après la sortie de route en quarts en 2019. La Mannschaft, dont le meilleur résultat en Coupe du monde est une troisième place acquise en 2002, affrontera dimanche la Serbie, victorieuse du Canada (95-86).

Un retour trop tardif

A l'issue d'un match spectaculaire, elle a résisté au retour des Américains, revenus à une longueur à une 1 min 30 sec de la fin (108-107) après avoir été menés de 12 unités à cinq minutes de la sirène. "Team USA", qui visait un sixième titre de champion du monde, a manqué le coche à 33 secondes du terme (113-109) : sa possession a été gâchée par Anthony Edwards (23 pts), qui a envoyé la balle en touche en voulant servir un partenaire.

Austin Reaves, l'homme du dernier quart-temps côté américain (21 pts), a ensuite réduit l'écart mais il ne restait plus que 5/10e de seconde à jouer. L'Allemagne a été portée par Daniel Theis (21 pts et 7 rebonds), Franz Wagner (22 pts) et Andreas Obst (24 pts, 4/8 longue distance), qui a décoché un tir primé décisif à une peu moins de 90 secondes du terme (11-107). Troisième de l'Euro-2022, elle est la seule équipe invaincue de ce Mondial.