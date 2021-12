Mondial-2023 de rugby : les médailles seront recyclées à partir de téléphones

Les médailles d'or, d'argent et de bronze distribuées lors de la Coupe du monde 2023 en France seront "recyclées à partir de téléphones et autres produits électroniques collectés dans les clubs de rugby", ont annoncé mardi les organisateurs. Le Mondial-2023, programmé en France du 8 septembre au 28 octobre, entend "réduire l'impact sur l'environnement" en appliquant "une gestion responsable des déchets", a assuré Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation.

"Une Coupe du monde de rugby à l'impact positif"

Dans cette optique, les médailles données aux trois meilleures équipes de la compétition seront recyclées "à partir de téléphones et autres produits électroniques", collectés dans les clubs, ligues et comités de rugby en France. "Après un tri minutieux, les appareils recyclables seront envoyés vers un centre spécialisés pour extraction des métaux précieux qui seront ensuite fondus", ajoute le comité d'organisation.

Le champion du monde en titre, le finaliste et le troisième recevront donc des médailles recyclées. Le Mondial-2023, qui débute par une affiche de gala entre les All Blacks et le XV de France, entend être "une Coupe du monde de rugby à l'impact positif".