Mercato : Cette fois, ça sent vraiment le roussi entre Neymar et le PSG...

C'est peut-être une journée décisive qui s'est déroulée dans la relation entre le PSG et son footballeur-vedette Neymar. L'attaquant brésilien ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement, lundi. Le club l'a publiquement déploré dans un communiqué, avant que Leonardo, le nouveau directeur sportif parisien, ne prenne lui-même la parole en toute fin de soirée. Le message est clair : Neymar peut partir...

Cette fois, ça sent vraiment le roussi entre Neymar et le PSG. Jusqu'à présent, les rumeurs de mal-être ou de divorce entre les deux parties n'émanaient que de sources indirectes. Mais là, c'est Leonardo qui monte au créneau, et de quelle manière, pour sa première interview depuis son retour aux affaires. Une interview donnée au Parisien. "Il n'était pas à la reprise de l'entraînement", dégaine le compatriote de Neymar. "Si le joueur est en retard, c'est de sa faute".

"Oui, il y a eu des contacts avec le FC Barcelone"

Le directeur sportif du PSG aurait pu s'arrêter sur ces menaces de sanction contre le joueur le plus cher de l'histoire du foot, mais il a enchaîné : "Oui, il y a eu des contacts avec le FC Barcelone" ; "Il faut parler et négocier" ; "Neymar peut quitter le PSG s'il existe une offre qui convienne à tout le monde" ; "Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici".

Leonardo s'exprime sans aucun doute avec l'accord de ses dirigeants. Il faut donc lire cette interview choc comme un écriteau "A vendre". La balle est désormais clairement dans le camp du FC Barcelone. Si le club catalan formule l'offre espérée par le PSG, sans doute au-delà de 200 millions d'euros - ou en dessous mais avec un ou deux joueurs dans la transaction -, il y a de fortes probabilités que la romance entre la star brésilienne et le PSG s'achève au bout de deux saisons frustrantes, pour ne pas dire ratées.