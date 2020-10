Mercato au PSG : Thomas Tuchel sèchement recadré par Leonardo

Malgré son large succès (6-1) contre Angers vendredi soir, il y a (encore) du rififi au PSG. Le club de la capitale s'est illustré une nouvelle fois hors des terrains, avec un règlement de compte en bonne et due forme : l'entraîneur Thomas Tuchel, qui s'était plaint jeudi de ne pas avoir de recrue, s'est fait sèchement recadrer par son directeur sportif, Leonardo.

"Il doit respecter la politique sportive et les règles internes"

"On n'a pas aimé. Le club n'a pas aimé, moi personnellement je n'ai pas aimé", a réagi ce dernier, qui distille d'habitude ses messages à l'abri des regards. Mais pas cette fois-ci : la mise au point du directeur sportif du Paris Saint-Germain s'est faite face caméra, devant les micros, le ton ferme, sans détour. Car la sortie publique de son entraîneur Thomas Tuchel, il ne la digère toujours pas.

"Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a aucun souci", a poursuivi le directeur sportif. "Mais, s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive et les règles internes. On n'a pas apprécié du tout. Après, on va voir en interne comment on fait. Ce n'est pas une question de mercato, c'est une question de forme."

Un entraîneur que Leonardo n'a pas choisi

C'est la première fois que Leonardo s'en prend aussi ouvertement à Thomas Tuchel, un entraîneur qu'il n'a pas choisi, mais qu'il va devoir, bon gré mal gré, maintenir jusqu'à la fin de son contrat qui expire en juin prochain. Car le licencier coûterait entre 10 et 15 millions d'euros au PSG, trop cher pour un club qui, coronavirus oblige, compte chaque euro qu'il dépense.