Masters de Monte-Carlo : le n°2 mondial Daniil Medvedev, positif au Covid-19, exclu du tournoi

Le numéro 2 mondial russe Daniil Medvedev, positif au Covid-19, a été exclu du Masters 1000 de Monte-Carlo mardi à la veille de son entrée en lice, a annoncé l'Association des professionnels de tennis (ATP). "Medvedev a été placé à l'isolement et continue d'être suivi par le médecin du tournoi et l'équipe médicale de l'ATP", détaille un communiqué diffusé par l'instance. Ces derniers jours, le Russe s'est entraîné sur les courts du Monte-Carlo Country Club, notamment avec Rafael Nadal.

"Grande déception"

"C'est une grande déception de ne pas pouvoir jouer Monte-Carlo. Je suis entièrement tourné vers la récupération et j'ai hâte de revenir sur le circuit dès que possible", commente Medvedev dans le communiqué de l'ATP. Résident monégasque, il était autorisé à loger chez lui, contrairement aux non-résidents qui sont soumis à une bulle sanitaire plus stricte.

Demi-finaliste en principauté lors de la dernière édition en 2019, Medvedev devait entrer en lice au deuxième tour cette année face à Filip Krajinovic ou Nikoloz Basilashvili.