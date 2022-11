Masters 1000 Paris : Rune bat Djokovic en finale et devient le premier Danois à intégrer le Top 10

C'est un petit exploit que vient de réaliser le prodige Danois, Holger Rune, en battant Novak Djokovic en finale du Masters de Paris. Il jouait là sa quatrième finale en autant de tournois : il avait perdu à Sofia, gagné à Stockholm et de nouveau perdu à Bâle.

Après avoir remporté en mai à Munich le premier tournoi de sa carrière, il décroche donc à Paris son troisième et plus beau titre, tant par le prestige du tournoi que celui des adversaires éliminés : après avoir sauvé trois balles de match au premier tour contre Stan Wawrinka, il a battu cinq membres du Top 10 mondial: Hubert Hurkacz (10e), Andrey Rublev (9e), Carlos Alcaraz (N.1, abandon), Félix Auger-Aliassime (8e) et Djokovic (7e).

Premier Danois dans le Top 10

"Tu mérites complètement cette victoire, lui a dit Djokovic. Quelle semaine extraordinaire, je ne suis pas content que tu m'aies battu, mais je suis content pour toi".

Rune devient le premier joueur depuis la création de l'ATP à battre cinq joueurs du Top 10 dans le même tournoi (hors Masters de fin d'année).

Il devient également le plus jeune vainqueur à Paris depuis Boris Becker qui avait 18 ans lorsqu'il a remporté la première édition du tournoi en 1986.

Une finale disputée

Djokovic, impérial sur sa mise en jeu, a remporté la première manche et laissé craindre une finale à sens unique.

Mais il n'a su concrétiser aucune des trois balles de break consécutives qu'il s'est procurées d'entrée de deuxième set et la rencontre a alors basculé en faveur de Rune qui jouait sa première finale de Masters 1000.

En fin de match, fébrile, fatigué, Run a dû sauver six balles de débreak mais s'est finalement imposé sur sa deuxième balle de match en bénéficiant d'une demi-volée de Djokovic qui n'a pas franchi le filet.