Masters 1000 de Paris : Djokovic renverse Rublev et rejoint Dimitrov en finale

Novak Djokovic, touché par un virus en début de semaine, visera un 7e titre dans la salle parisienne et un 40e en Masters 1000, dans les deux cas un record. Il disputera la 58e finale de Masters 1000 de sa carrière, autre record, face au Bulgare Grigor Dimitrov (17e), qui n'a lui plus remporté un titre depuis 2017. Il s'est hissé en finale, la deuxième de sa carrière en Masters 1000, aux dépens du N.6 mondial Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-7 (7/1), 7-6 (7/3).

Gêné par un "virus à l'estomac" qui l'a considérablement affaibli, notamment en huitièmes face au Néerlandais Tallon Griekspoor (23e), 6-4, le Serbe de 36 ans avait expliqué s'être senti "vraiment mieux" après son quart de finale remporté face au Danois Holger Rune.

Mais le Serbe, 36 ans, a d'abord paru emprunté physiquement et en difficulté, laissant son adversaire s'adjuger le premier set 7-5 après soixante minutes de jeu. Dans la seconde manche, Djokovic s'est appuyé sur une première balle retrouvée et des coups gagnants sur les points importants pour recoller à un set partout au terme d'un tie-break maîtrisé 7-6 (7/3).

"Pas mal à 36 ans !"

Massé de longues minutes en bas du dos par le kiné, Djokovic s'est néanmoins montré solide dans la troisième manche. Le Russe n'a jamais abdiqué, parvenant à rester dans la rencontre. Même en étant mené 0-30 sur son service à 5-4, il a conservé sa mise en jeu.

Mais ce n'était que retarder l'échéance car en face, le Serbe, impeccable sur sa mise en jeu, et auteur de quelques points impressionnants, s'est imposé 7-5, après plus de trois heures de combat, sur le service du Russe qui a fini par une double faute.

"C'était un bon combat. Il a joué à un très haut niveau, c'est un des joueurs qui jouent très vite, il m'a posé beaucoup de difficultés. J'ai dû m'appuyer sur un bon service, notamment dans le tie-break, qui m'a donné confiance et m'a permis de remporter cette belle victoire. Je suis très heureux", a-t-il déclaré sur le court après le rencontre.

"Je me suis déjà senti plus frais que cette semaine, mais c'est pas mal pour un joueur de 36 ans ! J'espère être plus frais demain. Je jouerai contre quelqu'un que j'apprécie", a-t-il aussi dit. Il remporte sa cinquième victoire face à Rublev en six confrontations, qu'il recroisera au Masters mi-novembre à Turin.

Face à Dimitrov qu'il retrouvera en finale, le Serbe s'est imposé onze fois en douze confrontations, dont deux fois à Bercy (en 2016, puis en demi-finale de l'édition 2019).